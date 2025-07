Le preghiere per gli sportivi che vengono tradite sui campi da gioco

Le preghiere per gli sportivi che vengono tradite sui campi da gioco rappresentano un momento di riflessione e di riscoperta della fede, anche nelle sfide più dure. In nome del padre, del figlio e dello spirito santo (e dello sport), queste orazioni ci ricordano che la fede è il “collante” tra vita e sport. Le “preghiere per lo sport” del sito www.theologia.va testimoniano della forza spirituale che sostiene ogni atleta, anche nei momenti più difficili.

Nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo (ma anche sportivo). Perché se è vero che sport e vita sono due facce della stessa medaglia, è altrettanto vero che la fede è il "collante" di queste due realtà. A ricordarci la dimensione spirituale nella pratica agonistica sono le "preghiere per lo sport" raccolte nella sezione dal sito cattolico www.theologia.va dove è apprezzabile un'antologia di orazioni ad hoc. "Esse testimoniano della profonda vita interiore di chi vive quotidianamente la sfida di superare se stesso". Nella vita, ma pure su un campo da gioco; peccato che i valori espressi nelle preghiere vengano spesso disattesi.

NOVENA IN PREPARAZIONE ALLA MEMORIA DEL BEATO PIER GIORGIO FRASSATI, PATRONO DEGLI SPORTIVI SETTIMO GIORNO (1 luglio 2025) GESU' dice: "Beati i portatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio". PIER GIORGIO risponde: Ti fac Vai su Facebook

