Lago di Como polo del lusso alberghiero con tre catene internazionali in arrivo

Il Lago di Como si prepara a diventare il polo del lusso alberghiero più raffinato d’Italia, grazie all’arrivo di tre prestigiose catene internazionali. La Lombardia conferma così il suo ruolo di motore turistico nazionale, attirando investimenti di alto livello e una clientela internazionale in continua crescita. Un nuovo capitolo di eccellenza si apre sulle sponde del lago, consolidando la sua posizione come meta irresistibile per chi cerca esclusività e raffinatezza...

"La Lombardia si conferma la locomotiva turistica d’Italia anche per gli investimenti alberghieri: solo nel 2024 abbiamo registrato oltre 53,5 milioni di pernottamenti, con due terzi di presenze straniere e un trend in costante crescita che ci pone al centro dell’attenzione degli investitori. 🔗 Leggi su Quicomo.it

