Preparatevi a vivere un’emozionante avventura cinematografica con "L’arca", l’opera prima di Giorgio Caporali, al cinema dal 21 luglio 2025. Questo intenso film, ispirato a due storie realmente accadute, esplora temi come amicizia, riscatto e libertà, offrendo uno sguardo profondo e coinvolgente sul viaggio verso la speranza. Non perdete l’occasione di scoprire questa straordinaria narrazione che promette di emozionare e ispirare.

L’opera prima di Giorgio Caporali, L’arca, arriva al cinema il 21 luglio: un film intenso sull’amicizia, il riscatto e il viaggio verso la libertà. Prodotto da Undicidue3, arriva nelle sale cinematografiche il 21 Luglio 2025 L’arca, ispirato a due storie realmente accadute. Opera prima del giovanissimo Giorgio Caporali, autore di diversi cortometraggi di successo tra cui La tragedia (vincitore di premi nazionali ed internazionali, candidato ai David di Donatello), L’arca vede protagonisti l’esordiente Francesco Venerando, Malich Cissé (Siccità, Paradox effect, La vita davanti a sé) e Sabrina Martina (Odio l’estate, La ragazza nella nebbia, la serie tv Luce dei tuoi occhi), con la straordinaria partecipazione di Pietro De Silva (La vita è bella, Global harmony, la mini serie televisiva Il capo dei capi) e, inclusi nel cast, Maurizio Di Carmine (La passione di Cristo), Azzurra Martino (Quo vado?), Claudio Spadaro (Romanzo criminale – la serie) e Tommaso D’Ettore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - L’arca di Caporali al cinema dal 21 luglio 2025 [TRAILER]

