Osimhen il Gala rilancia con 75mln | nuovo piano rateale il Napoli apre ma chiede garanzie

Il calciomercato infiamma ancora di più con il Galatasaray che rilancia per Osimhen offrendo 75 milioni di euro. La proposta prevede un nuovo piano rateale, con il Napoli che apre alla trattativa ma richiede garanzie solide per chiudere l’accordo. La sfida tra club si intensifica: riuscirà il club turco a convincere gli azzurri e a portare il talento nigeriano in Turchia?

Osimhen, il Galatasaray rilancia con 75 milioni: nuovo piano rateale, il Napoli apre ma chiede garanzie Come riportato da la Repubblica nell'edizione odierna, l'operazione

Sprint per Osimhen: Al-Hilal rilancia, il Galatasaray ci prova - Il futuro di Victor Osimhen si gioca nelle prossime ore tra l'interesse dell’Al-Hilal e il rilancio del Galatasaray.

