Prometeo tv n° 27 del 9 luglio 2025

Nel numero 27 di Prometeo TV, in onda il 9 luglio 2025, si esplora il cammino verso la sostenibilità con il Net Zero al 2040 e il ruolo cruciale del social purpose per i brand. Fater, modello di economia circolare, testimonia l’eccellenza italiana a livello europeo, ispirando aziende e consumatori a costruire un futuro più verde e responsabile. Scopri come queste strategie stanno plasmando il nostro domani.

