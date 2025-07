Concerto di Max Pezzali a Imola | scaletta parcheggi e ingressi La guida

Preparati a vivere un indimenticabile serata di musica e emozioni al concerto di Max Pezzali a Imola, sabato 12 luglio nell’Autodromo. Con oltre 80.000 fan attesi, la giornata sarà all’insegna di energia e coinvolgimento. Scopri la scaletta, le info su parcheggi, ingressi e come raggiungere il venue. E per i più avventurosi, c’è anche un campeggio a disposizione: i biglietti sono ancora disponibili, non perdere questa occasione!

Tutte le informazioni sullo show di sabato 12 luglio in Autodromo. Attesi 80mila spettatori, per i fan c'è anche un campeggio. Biglietti ancora disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerto di Max Pezzali a Imola: scaletta, parcheggi e ingressi. La guida

