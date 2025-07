Milano uomo si getta dall’ottavo piano | nel suo appartamento il cadavere della madre

Una tragedia che scuote Milano: un uomo di 44 anni si è tolto la vita dall’ottavo piano del suo appartamento in via Giovanni Scheiwiller, nel quartiere Corvetto. Mentre i soccorritori arrivavano troppo tardi, la scena si è fatta ancora più drammatica: sul luogo sono stati rinvenuti il corpo della madre, vittima di un omicidio avvenuto poco prima. La città si interroga su cosa possa aver spinto a una simile catena di eventi, e le indagini sono appena all’inizio.

Nella mattinata del 10 luglio intorno alle 8.30, un uomo di 44 anni si è lanciato dal piano alto di un edificio in via Giovanni Scheiwiller, nella zona Corvetto di Milano. Alcuni passanti lo hanno visto precipitare dall’ottavo piano e hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per lui non c’era già più nulla da fare: è morto all’istante. Mentre i poliziotti intervenivano per i rilievi, la tragedia ha assunto contorni ancora più gravi: all’interno dell’appartamento dell’uomo, situato al secondo piano dello stesso stabile, è stato rinvenuto il corpo senza vita della madre, una donna di 73 anni, con diverse ferite da taglio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano, uomo si getta dall’ottavo piano: nel suo appartamento il cadavere della madre

