Imbarkino 2025 | secondo appuntamento con il cinema nel prato

Immergiti nell’atmosfera unica di ImbarKino 2025, l’evento che trasforma il pratone antistante l’Imbarchino in un cinema all’aperto. La settima edizione continua domenica 13 luglio alle 21 con "One to One – John & Yoko", un ritratto intenso e coinvolgente del legame tra musica e pace. Il programma, che mira a osservare la società attraverso storie profonde e memorabili, ti aspetta per condividere emozioni sotto le stelle.

La settima edizione di ImbarKino – Il Cinema nel prato continua – sul pratone antistante l’Imbarchino – domenica 13 luglio, alle 21, con la proiezione di One to one – John&Yoko (Usa, 2024, 100’) del regista Kevin Macdonald. Il programma cinematografico, che mira a osservare la società attraverso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: imbarkino - cinema - prato - secondo

ImbarKino One To One: John & Yoko in collaborazione con Seeyousound L'epopea di John Lennon e Yoko Ono diventa un manifesto di amore, musica e rivoluzione. Un viaggio attraverso l’essenza più pura del pacifismo, la controcultura incendiaria della c Vai su Facebook

ImbarKino – Cinema nel prato; ImbarKino – Il Cinema nel prato 2024: proiezioni gratuite nel Parco del Valentino; Imbarkino 2025: il Cinema nel prato va in scena al Parco del Valentino.

One to One: John and Yoko: il film al Cinema nel prato dell'Imbarkino - Meta Facebook Codice di tracciamento di Facebook Pixel per monitorare le conversioni e creare segmenti di pubblico. Riporta mentelocale.it

Cinema all'aperto a Torino, all'Imbarkino torna il cinema nel prato. Il programma - L'Imbarchino, da sempre punto di riferimento per la cultura e il divertimento nel Parco del Valentino, ha annunciato una stagione estiva ricca di eventi e attività che animeranno il parco. Come scrive mentelocale.it