Juve rilancio per Conceicao | offerta da 22 milioni il Porto apre ma non basta

Nel cuore di un'estate che si preannuncia cruciale per definire le ambizioni bianconere, la Juventus spinge forte sull'acceleratore per Francisco Conceição, talento portoghese classe 2002 che ha già stregato Igor Tudor. L'allenatore croato, da quando ha preso in mano la squadra, ha individuato nell'esterno cresciuto nel vivaio del Porto un profilo ideale per la sua idea di calcio: elettrico, coraggioso, verticale. La Juve lo ha già avuto in prestito oneroso la scorsa stagione, ora vuole chiudere il cerchio. Conceição, la Juventus alza l'offerta. Il Porto resiste, ma apre. Nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport, il club di Corso Galileo Ferraris ha formalizzato una proposta da 22 milioni di euro per strappare Conceição al Porto a titolo definitivo.