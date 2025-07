Ostia Lido dipendente dell’ufficio postale di via del Sommergibile salva una vita

Ostia, 10 luglio 2025 – Una semplice visita all’ufficio postale si è trasformata in un gesto di coraggio e speranza. Debora Davenia, collaboratrice dell’ufficio di via del Sommergibile, ha dimostrato che la prontezza e la preparazione possono fare la differenza tra la vita e la morte. Quel giorno, con sangue freddo e competenza, ha salvato una donna colta da malore, insegnandoci che ogni gesto può diventare un atto eroico.

Ostia, 10 luglio 2025 – “Non ho fatto altro che mettere in pratica le tecniche che avevo appreso al corso di primo soccorso”. A parlare così è Debora Davenia, 46 anni, collaboratrice di Emiliano Amato direttore dell ’ufficio postale di Ostia in via del Sommergibile, che alcuni giorni fa ha salvato la vita a una donna colta da malore nella sede dove si era recata per svolgere delle operazioni postali. Debora, in supporto a una collega allo sportello che aveva appena chiamato il numero di prenotazione del turno a sportello, ha seguito con lo sguardo la signora che con il suo bigliettino di prenotazione si accingeva a raggiungere lo sportello. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Intervista a Debora Davenia, 46 anni, collaboratrice del direttore dell'ufficio postale di viale del Sommergibile

