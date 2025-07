Operai in azione a Japigia | posa del nuovo asfalto nelle vie Magna Grecia e Peucetia

Operai in azione a Japigia, impegnati nella posa del nuovo asfalto nelle vie Magna Grecia e Peucetia, rivitalizzano le strade del quartiere con lavori di qualità. Questa mattina, il quartiere si anima di attività per migliorare la viabilità e la sicurezza urbana. "È in corso la posa del nuovo asfalto di via Magna Grecia e di parte di via Peucetia", scrive il consigliere comunale di Bari sui social, evidenziando l’impegno concreto per una Japigia più moderna e vivibile.

