Torre del Greco cadavere di un uomo trovato vicino alla stazione della Circum | indagini in corso

Una scena sconvolgente scuote Torre del Greco: un uomo senza vita è stato rinvenuto vicino alla stazione della Circumvesuviana, lasciando la comunità sgomenta. I pendolari hanno scoperto il corpo mentre si preparavano a partire, e ora le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire i dettagli di questa tragica vicenda. La comunità attende con ansia gli sviluppi delle indagini, sperando in una verità che possa portare serenità e giustizia. Continua a leggere.

Il corpo è stato avvistato da alcuni pendolari, che stavano andando a prendere il treno alla stazione della Circumvesuviana in piazzale della Repubblica: sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

