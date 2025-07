Da Bologna a Bari per un espianto di organi | equipe medica trasportata con un volo dell' Aeronautica militare

Nella notte, un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare ha compiuto una missione eccezionale: trasportare un'équipe medica da Bologna a Bari per un delicato espianto di organi. La precisione e la rapidità di questa operazione salvavita dimostrano ancora una volta il valore della collaborazione tra forze armate e servizi sanitari. A bordo del velivolo, grazie a questa missione, si sono aperte nuove speranze per chi attende un trapianto.

Speciale missione di trasporto sanitario, nella notte, per un Falcon 900 dell'Aeronautica militare. Il mezzo del 31° Stormo, partito dalla base di Ciampino, è giunto a Bologna dove ha imbarcato un'équipe medica diretta a Bari per effettuare un espianto di organi. Atterrato a Bari con a bordo i. 🔗 Leggi su Baritoday.it

