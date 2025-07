Capannone in fiamme a Modugno | proseguono le operazioni di spegnimento

Un incendio devastante ha colpito un capannone nella zona industriale di Modugno, e le operazioni di spegnimento continuano senza sosta. La notte è stata lunga e combattiva per i vigili del fuoco, che ancora questa mattina sono impegnati a domare i vari focolai residui. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si cerca di contenere i danni e capire le cause di questo drammatico evento.

Sono andate avanti per tutta la notte, e proseguono ancora questa mattina, le operazioni di spegnimento dei vari focolai all'interno del capannone andato a fuoco ieri, 9 luglio, nella zona industriale di Modugno. Sul posto sono ancora al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco. All'interno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

