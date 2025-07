Nel fragile fiorire mostra personale di Elisa Zadi

Immergetevi in un mondo di delicatezza e introspezione con "Nel fragile fiorire", la nuova mostra personale di Elisa Zadi. Un’occasione unica per esplorare le sfumature più intime dell’arte contemporanea, all’interno della prestigiosa rassegna 'Mappature'. Curata da Silvia Rossi, l’esposizione promette di sorprendervi e ispirarvi, inaugurandosi venerdì 18 luglio presso la Galleria SanLorenzo Arte, un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della poesia visiva.

Arezzo, 10 luglio 2025 – Nel fragile fiorire è il titolo della nuova mostra personale di Elisa Zadi, che prosegue la stagione espositiva 2025 della Galleria SanLorenzo Arte, all’interno della rassegna 'Mappature – Geografie dell’arte contemporanea', giunta alla sua terza edizione e in collaborazione con Silvia Rossi Art Gallery. La mostra a cura di Silvia Rossi verrĂ presentata al pubblico venerdì 18 luglio 2025 alle ore 18:00 presso la Galleria SanLorenzo Arte, Piazza Bordoni 4, a Poppi di Arezzo. C’è una tensione silenziosa che attraversa questa mostra, come un respiro leggero che tiene insieme petali e lembi di carne, ricordi e pieghe di tessuto, gesti interrotti, pause e prosecuzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Nel fragile fiorire” mostra personale di Elisa Zadi

In questa notizia si parla di: mostra - fragile - fiorire - personale

La mostra Una fragile armonia di Andrea Salvatori, ecco il catalogo - Il 17 maggio 2025, alle ore 17.00, si svolgerĂ la presentazione del catalogo della mostra "Una fragile armonia" di Andrea Salvatori.

Poppi: La mostra personale di Elisa Zadi, "Nel Fragile Fiorire" Vai su Facebook

Poppi: La mostra personale di Elisa Zadi, Nel Fragile Fiorire; Elisa Zadi. Nel fragile fiorire; Flowers: tra Rinascimento e Intelligenza Artificiale, l’arte sboccia nel cuore di Roma.

“Nel fragile fiorire” mostra personale di Elisa Zadi - Arezzo, 10 luglio 2025 – Nel fragile fiorire è il titolo della nuova mostra personale di Elisa Zadi, che prosegue la stagione espositiva 2025 della Galleria SanLorenzo Arte, all’interno della rassegna ... lanazione.it scrive

"Una fragile armonia" al Museo Il Cassero: la mostra personale dell ... - Con questo obiettivo, il Museo Il Cassero per la Scultura ospita "Una fragile armonia", la personale di Andrea Salvatori. Scrive lanazione.it