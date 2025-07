storie e memorie geografie del desiderio

Scopri un viaggio emozionale tra storie e memorie, dove la geografia del desiderio prende vita attraverso il movimento. Il laboratorio e la performance di danza contemporanea, curati dalla Compagnia Aiep di Ariella Vidach, uniscono ballerini e cittadinanza attiva in un’opera collettiva che esalta l’arte come strumento di condivisione e trasformazione. Un’occasione unica per esplorare passioni, ricordi e sogni, lasciandosi coinvolgere in un’esperienza che rimarrà nel cuore di tutti i partecipanti.

Dal 10 luglio fino al 30 ottobre è in programma "Geografie del desiderio – Storie e Memorie" di Ariella Vidach AiEP http://yesmilano.it #MilanoèViva #MilanoneiQuartieri #MilanoCultura #Milano @ariellavidach Vai su X

