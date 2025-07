Industria nuova battuta d’arresto a maggio | produzione a -0,7%

Dopo il lieve rimbalzo di aprile, l’industria italiana torna a segnare segnali di difficoltà, con un calo dello 0,7% a maggio 2025 rispetto al mese precedente. Questo rallentamento evidenzia le sfide strutturali che il settore affronta nel ritrovare stabilità e crescita. La situazione richiede strategie innovative e interventi mirati per stimolare il rilancio industriale e sostenere la ripresa economica del Paese. Solo così potremo uscire da questo momento di stallo e guardare con fiducia al futuro.

Dopo il lieve rimbalzo registrato ad aprile, la produzione industriale italiana torna a scendere. A maggio 2025, secondo i dati diffusi oggi dall’Istat, l’indice destagionalizzato ha segnato un calo dello 0,7% rispetto al mese precedente. Un arretramento che riporta l’industria in territorio negativo, confermando le difficoltà strutturali di un settore che fatica a trovare slancio. Anche su base annua il bilancio è deludente: corretto per gli effetti di calendario, l’indice segna una flessione dello 0,9% rispetto a maggio 2024 (con un giorno lavorativo in meno), mentre il dato grezzo mostra un calo ancora più marcato, pari al -3,8%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it