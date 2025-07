Convocato il consiglio comunale per il 15 luglio | ecco i temi in discussione

Il consiglio comunale di Salerno si riunisce il 15 luglio alle 9:00 nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città, un appuntamento fondamentale per discutere temi chiave che influenzeranno il futuro della città. Dall'approvazione dei verbali alle nomine dei revisori dei conti, ogni punto rappresenta un passo importante per garantire trasparenza e sviluppo. Scopriamo insieme i temi che plasmeranno la giornata e le decisioni strategiche in ballo.

Il consiglio comunale di Salerno è convocato, alle ore 9, presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città, per discutere di diversi argomenti. Ecco i punti all'ordine del giorno: 1. Approvazione verbale seduta del 03062025; 2. Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Salerno per il.

