Come la polizia ha liberato due bambini intrappolati sotto il sole | l'auto aveva raggiunto i 47°C

In un caldo torrido di oltre 47°C, la polizia della Georgia ha salvato due bambini intrappolati in un'auto abbandonata davanti a un centro commerciale. Le immagini delle bodycam catturano il momento emozionante del salvataggio, mentre le autorità arrestano J’quawn Dixon, presumibilmente il padre dei piccoli. Un episodio che sottolinea l’importanza della prontezza e della responsabilità civile. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda drammatica.

