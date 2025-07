Omicidio suicidio a Milano ucccide la madre e si getta nel vuoto

Tragedia a Milano: un grave caso di omicidio-suicidio sconvolge Corvetto, dove un uomo di 44 anni si è tolto la vita dopo aver ucciso la madre. La scena, drammatica e inquietante, ha visto l'intervento di soccorritori, vigili del fuoco e forze dell’ordine. La comunità si chiede cosa possa aver spinto a un gesto così estremo, lasciando dietro di sé un alone di dolore e mistero.

Un uomo di 44 anni è morto questa mattina, intorno alle 8.30, dopo essersi gettato nel vuoto da un palazzo residenziale in zona Corvetto, a Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato. I poliziotti della squadra volanti sono entrati nell'appartamento ai piani inferiori dello stabile del 44enne e hanno scoperto il cadavere della madre di 73 anni con segni compatibili con un'aggressione con coltello. L'ipotesi è che si sia trattato di un omicidio suicidio. Nell'appartamento sono in corso i rilievi della polizia scientifica. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidio suicidio a Milano, ucccide la madre e si getta nel vuoto

