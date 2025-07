Revolut nel mirino dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette.

Revolut, la nota fintech britannica, si trova sotto scrutinio da parte dell'Antitrust italiano per presunte pratiche commerciali scorrette. L'indagine si concentra su messaggi ingannevoli riguardo ai servizi di investimento e modalità aggressive nella gestione bancaria. Una situazione che potrebbe segnare una svolta importante nel settore finanziario digitale: scopriremo se Revolut riuscirà a difendersi dalle accuse o dovrà rivedere le sue strategie.

Roma, 10 luglio 2025 ‚Äď Indagine dell'Antitrust nei confronti di¬† Revolut. La¬†fintech britannica ¬†‚Äú avrebbe diffuso messaggi ingannevoli dei servizi di investimento offerti e avrebbe impiegato modalit√† aggressive nella gestione dei servizi bancari". √ą¬†quanto si legge in una nota dell'Agcm che¬†ha¬† aperto un‚Äôistruttoria a carico di¬†Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank Uab e Revolut Securities Europe Uab.¬† Marted√¨ gli agenti del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza¬†hanno effettuato¬† ispezioni nelle sedi di Revolut Bank Uab, Revolut Digital Assets Europe Ltd e Revolut Ltd. Revolut: ‚ÄúPiena collaborazione con l'Antitrust, prendiamo molto seriamente l'indagine‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Quotidiano.net