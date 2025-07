In balia delle onde a causa del forte vento | soccorsi due turisti

In un'incresciosa esperienza di balia delle onde causata dal forte vento di maestrale, due turisti francesi sono stati prontamente salvati dalla Guardia Costiera di Licata. La loro emergenza, segnalata dalla figlia a bordo del catamarano, ha attivato un rapido intervento di soccorso che ha evitato conseguenze pi√Ļ gravi. La prontezza e professionalit√† dei soccorritori hanno dimostrato ancora una volta l'importanza di una valida assistenza in mare.

