VIDEO | Sette chili di cocaina nascosti in una casa abbandonata | una telefonata fa scattare il sequestro

Una telefonata anonima in piena notte ha scatenato un’immediata operazione delle forze dell’ordine a Catania. Segnalando un deposito di droga in una casa abbandonata del centro storico, ha portato i poliziotti a scoprire sette chili di cocaina nascosti tra le mura. La scoperta, frutto di un’azione tempestiva e decisa, dimostra ancora una volta come un singolo avviso possa fare la differenza nella lotta alla criminalità.

Una chiamata anonima, in piena notte, per segnalare alla polizia un deposito di droga in una casa abbandonata del centro storico, ha attivato l’immediato intervento dei poliziotti della squadra volanti della questura di Catania. Per verificare la fondatezza dell’informazione ricevuta, gli agenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

