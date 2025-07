Scoppia il caso in via Orazio | blitz decisivo malori e pulizie choc!

Un’operazione massiccia di forze dell’ordine ha scosso via Orazio a Pescara, portando alla luce una realtà difficile fatta di malori, pulizie shock e tensioni sociali. Polizia locale, questura e 118 si sono uniti in un blitz decisivo per ripristinare sicurezza e decoro urbano. Ma cosa si nasconde dietro questa operazione? Scopriamolo insieme.

Pescara - Un’operazione imponente di polizia locale, questura e 118 ha trasformato oggi l’area di via Orazio, sollevando discussioni su sicurezza, decoro urbano e inclusione sociale. La polizia locale, guidata dal comandante Danilo Palestini, ha eseguito oggi pomeriggio un ulteriore intervento di controllo e bonifica su via?Orazio, interessando le scalette dell’ex Centro?Nazaret, la golena sud, il sottopasso ferroviario e il parcheggio coperto. All’azione hanno partecipato anche le pattuglie della squadra volante della questura, per l’identificazione delle persone presenti. Uno dei presenti è stato accompagnato in questura per la notifica di un provvedimento amministrativo, mentre gli altri si sono allontanati spontaneamente. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Scoppia il caso in via Orazio: blitz decisivo, malori e pulizie choc!

