A Milano, l’arte si fa più costosa: a partire da settembre, i biglietti dei musei civici subiranno un aumento, una scelta strategica per rafforzare il patrimonio culturale e sostenere le iniziative artistiche della città. Lo ha annunciato Tommaso Sacchi, assessore alla cultura, durante una seduta a Palazzo Marino. Questa decisione provoca discussioni e aspettative: ma quale sarà l’impatto su visitatori e città?

Aumenteranno i biglietti dei musei civici di Milano, in modo da incrementare l'incasso in modo significativo. Lo ha annunciato Tommaso Sacchi, assessore alla cultura, durante una seduta di commissione a Palazzo Marino. L'incremento dovrebbe partire da settembre e, nelle intenzioni della giunta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

A Milano nuove tariffe musei civici, aumenti fino a 15 euro. Biglietti differenziati per ogni struttura, si paga anche Mudec #ANSA Vai su Facebook

A Milano nuove tariffe musei civici, aumenti fino a 15 euro - A Milano aumenteranno i biglietti dei musei civici per una cifra che sarà stabilita, per ogni museo in modo differenziato, dal Consiglio comunale in un range che va da 5 a 15 euro. Riporta ansa.it

A Milano nuove tariffe dei musei civici, aumenti fino a 15 euro - Rimarrà invariato il costo della Milano Museo Card a 15 euro all'anno, con visita libera e illimitata a tutti i musei del Comune. Scrive rainews.it