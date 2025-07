Incidente sull' Ostiense scontro tra auto e moto | un morto

Un tragico incidente questa mattina sulla via Ostiense a Roma, dove un grave scontro tra auto e moto ha provocato la perdita di una vita umana. La vittima, un uomo in sella alla motocicletta, ha incontrato un destino fatale nel violento impatto con un'auto, lasciando la città sgomenta di fronte a questa tragedia improvvisa. La scena si ripete, ma ogni vita spezzata ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza sulle strade.

Incidente mortale nella mattinata di oggi, 10 luglio, a Roma. Un uomo ha perso le vita in uno scontro sulla via Ostiense, all'altezza con via Fosso di Dragoncello. La vittima, un motociclista, è deceduto sul colpo dopo aver impattato contro un'auto. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Incidente su via Ostiense tra due auto e un bus di linea, tre feriti: grave una 23enne - Un grave incidente ha sconvolto via Ostiense, coinvolgendo due auto e un autobus di linea. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui una 23enne in condizioni critiche.

Scontro mortale sull’Ostiense, motociclista perde la vita a Roma - Si tratta della 78esima vittima della strada a Roma dall’inizio del 2025 e della terza nel X Municipio in appena una settimana. Si legge su rainews.it

Incidente mortale su via Ostiense: schianto tra auto e moto, morto il centauro - Sul posto la Polizia Locale che ha chiuso via Ostiense per il tempo necessario alle operazioni di soccorso. Secondo fanpage.it