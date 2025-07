I due punti vendita PittaRosso di Mercogliano chiudono i battenti | posti di lavoro a rischio

Una notizia che scuote la comunità di Mercogliano: i due punti vendita Pittarosso nel centro commerciale di Torrette chiudono sabato prossimo, mettendo a rischio numerosi posti di lavoro giovanili. Una decisione che segna un momento difficile per dipendenti e famiglie, ma anche un'occasione per riflettere sulle sfide del commercio locale. La chiusura dei negozi rappresenta un importante cambiamento, ma è anche un invito a guardare avanti e cercare nuove opportunità di crescita.

MERCOLGIANO – Sabato prossimo, i due negozi della catena PittaRosso situati all’interno del centro commerciale di Torrette di Mercogliano cesseranno ufficialmente l’attività. Lavoro a rischio per diversi giovani dipendenti La chiusura comporterà la perdita del lavoro per numerosi giovani. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

