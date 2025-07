I Fantastici Quattro | Gli Inizi le reazioni alla preview acclamano il film come il migliore dopo Avengers | Endgame

I Fantastici Quattro: Gli Inizi sta già scatenando entusiasmo tra fan e critici, che lo stanno proclamando come il miglior film Marvel dopo Avengers: Endgame. Le reazioni alla preview di 30 minuti, che include scene dei primi due atti, sono state entusiastiche, promettendo un’avventura epica e ricca di sorprese. L’attesa cresce: il film si prepara a conquistare i cinema di tutto il mondo, lasciando tutti sintonizzati per un nuovo capitolo di supereroismo straordinario.

Il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi sta facendo il giro del mondo per promuovere l’arrivo del film in sala e recentemente i fan e i critici brasiliani hanno potuto assistere a un’anteprima di 30 minuti. Composto da scene del primo e del secondo atto, l’anteprima aveva lo scopo di dare agli spettatori un assaggio di ciò che li aspetta nel prossimo film dell’ MCU. Quindi, per essere chiari, non si tratta del film completo. Tuttavia, alcune prime reazioni hanno iniziato a circolare sui social media e sono state estremamente positive. 🔗 Leggi su Cinefilos.it