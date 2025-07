Cina | Yongshu Reef individuato sito di nidificazione di tartarughe marine verdi

In un importante passo verso la conservazione marina, ricercatori cinesi hanno individuato un sito di nidificazione delle tartarughe marine verdi a Yongshu Reef, nelle remote isole Nansha nel Mar cinese meridionale. Questo ritrovamento apre nuove speranze per la tutela di queste specie minacciate e sottolinea l’impegno internazionale nella salvaguardia degli ecosistemi marini. Per scoprire di più, visita il video disponibile al link indicato.

I ricercatori cinesi hanno identificato un sito di nidificazione di tartarughe marine verdi a Yongshu Reef, parte delle isole Nansha nel Mar cinese meridionale, secondo una stazione di ricerca ecologica e ambientale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma635046863504682025-07-10cina-yongshu-reef-individuato-sito-di-nidificazione-di-tartarughe-marine-verdi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Yongshu Reef, individuato sito di nidificazione di tartarughe marine verdi

In questa notizia si parla di: yongshu - reef - sito - nidificazione

