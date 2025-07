Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2025 ore 10 | 25

Benvenuti su Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio che ti tiene aggiornato sulla viabilità in tempo reale. Oggi, alle 10:25 del 10 luglio 2025, segnaliamo code e rallentamenti nelle principali arterie romane, tra cui la carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina, e tra Tuscolana e via del Mare, oltre a congestioni da Fiumicino e Pontina. Restate con noi per scoprire come evitare i disagi e arrivare puntuali a destinazione.

