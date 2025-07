Torre Annunziata nominato l’Osservatorio per la Legalità | presidente Nicolas Balzano

Torre Annunziata dà un nuovo impulso alla legalità: è stato ufficialmente istituito l’Osservatorio Permanente per la Legalità, presieduto da Nicolas Balzano. Il sindaco Cuccurullo ha sottolineato come Balzano rappresenti una guida autorevole nella promozione di una cultura etica e trasparente. Questa iniziativa segna un passo importante per rafforzare i valori civici e combattere ogni forma di illegalità nel territorio, aprendo nuove prospettive di speranza e rinnovamento.

Il sindaco di Torre Annunzia, Cuccurullo: “Balzano guida autorevole per la cultura della legalità in città”. TORRE ANNUNZIATA (NA) – È stato ufficializzato l’ Osservatorio Permanente per la Legalità del Comune di Torre Annunziata. Con un decreto a firma del sindaco Corrado Cuccurullo, l’Amministrazione comunale ha ricostituito l’organismo consultivo che avrà il compito di affiancare il Comune nella promozione della cultura della legalità e nella prevenzione dei fenomeni di illegalità. A diffondere la notizia una nota del Sindaco di Torre Annunziata. A presiedere il nuovo Osservatorio sarà l’ avvocato Domenico Nicolas Balzano, penalista di rilievo nazionale e attuale vicepresidente dell’ Unione Camere Penali d’Italia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

