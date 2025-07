Nkunku Inter i nerazzurri continuano a trattare per l’ex centravanti di Chelsea e Lipsia | gli aggiornamenti di oggi

L'Inter non perde tempo: Marotta è deciso a portare in nerazzurro Christopher Nkunku, l'ex centravanti di Chelsea e Lipsia. Con trattative serrate e sondaggi in corso, il club nerazzurro si muove con determinazione per rinforzare l’attacco della prossima stagione. Le ultime indiscrezioni parlano di un interessamento concreto, ma quali saranno i prossimi passi? Rimanete sintonizzati: l’affare Nkunku potrebbe presto diventare realtà, rivoluzionando il mercato dell’Inter.

Nkunku Inter, Marotta fa sul serio per l'attaccante reduce dall'esperienza in Premier League: tutti gli aggiornamenti sul colpo. Negli ultimi giorni, si è sempre più sentiti associare i nomi Christopher Nkunku Inter che, dalla prossima stagione, potrebbero unirsi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il francese, che milita attualmente nel Chelsea, è stato proposto al club nerazzurro, e l'Inter ha ascoltato con interesse la proposta. Il suo profilo risponde perfettamente alle necessità della squadra, che cerca nuovi spunti offensivi e soluzioni più dinamiche nel reparto attaccanti.

