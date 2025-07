La maggioranza di Ursuls von der Leyen traballa e l’Ue è sempre più a destra

L’Unione Europea attraversa un periodo di instabilità, con la maggioranza di Ursula von der Leyen sotto pressione e l’estrema destra sempre più in ascesa. Mentre Pedro Sánchez fatica a mantenere saldo il governo spagnolo, la tenuta del blocco europeo appare fragile, con i socialisti sempre più spesso in difficoltà. La situazione si fa complessa, lasciando intuire un futuro incerto e ricco di sfide.

Mentre Pedro Sánchez, premier spagnolo e primo alfiere del socialismo europeo, ha più di una grana in casa e fatica a tenere in piedi il governo, la maggioranza Ursula affronta un momento difficile. Più traballante di quanto sperimentato nell'ultimo semestre della prima legislatura, quando metà delle normative green vedevano l'opposizione di Ecr e del Ppe. Ieri a uscire di carreggiata sono stati i socialisti. Per ben due volte. La scorsa settimana, in un evento a sorpresa, il partito di destra Patriots for Europe si era assicurato il diritto di guidare il disegno di legge sul clima, che definirà la traiettoria per raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo.