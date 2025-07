Roma incendio minaccia casa abitata | vigile eroe interviene e salva 50enne

Nella battaglia contro le fiamme, un vigile del fuoco eroico si è distinto, intervenendo tempestivamente per salvare una donna di 50 anni intrappolata tra le fiamme. La sua prontezza ha evitato una tragedia evitabile in un pomeriggio segnato da incendi che minacciavano la città e i suoi abitanti. Un esempio di coraggio e dedizione che dimostra quanto il valore dei nostri vigili sia fondamentale per la sicurezza di Roma.

Nel pomeriggio di ieri, mentre Roma affrontava una giornata segnata da diversi roghi, uno degli incendi più pericolosi è divampato lungo via Portuense, in direzione Fiumicino, all'altezza della Fiera di Roma. Le fiamme, spinte dal vento e dalla vegetazione secca, hanno lambito una zona abitata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

