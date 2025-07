Cosa fare questo weekend a Firenze

Se siete alla ricerca di un weekend all’insegna di cultura, relax e spettacoli indimenticabili, Firenze si rivela la meta perfetta. Tra l’incanto delle serate di cinema sotto le stelle a Villa Bardini e gli eventi esclusivi in città, il fine settimana del 11-13 luglio 2025 promette di sorprendervi. Preparatevi a scoprire tutte le iniziative imperdibili che renderanno il vostro soggiorno a Firenze assolutamente indimenticabile!

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e in provincia nel weekend del 11-12 e 13 luglio 2025. Villa Bardini, torna il cinema all'aperto con vista su Firenze Il cinema torna sul grande schermo di una delle arene più affascinanti d’Italia. Da martedì 8 luglio a domenica 24. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

CINEMA TASCABILE. - Dal 7 al 31 luglio a Firenze, torna il Cinema Tascabile con il suo proiettore itinerante a bordo dell'iconico furgoncino. Ogni settimana farà tappa in 4 luoghi simbolo dei quartieri periferici: Lunedì nel Q3 – Giardino del Centro sociale di S

Firenze, torna l'arena estiva 'Cinema in villa' con vista sulla città - Dall'8 luglio al 24 agosto sulla Terrazza Belvedere del giardino Bardini i migliori titoli della stagione, le uscite estive, film in lingua originale e incontri

