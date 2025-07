Ex giudice di linea a Wimbledon racconta come vengono mortificati da quando sono stati demansionati

Un ex giudice di linea di Wimbledon svela le sfide emotive e umilianti che affrontano i colleghi demansionati, ormai ridotti a “maggiordomi” sul campo. La sua testimonianza apre una finestra sulla difficile realtà di chi ha dedicato la vita al tennis, ma ora si sente trascurato e mortificato. Continua a leggere per scoprire come il prestigio si possa sgretolare sotto il peso delle decisioni amministrative.

Un ex arbitro e giudice di linea di Wimbledon, infatti, ha parlato della nuova triste realtà di alcuni ex colleghi, definiti addirittura "maggiordomi" in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

