Calhanoglu resterà all’Inter e dovrà far pace con tutti in primis con Lautaro Corsport

Calhanoglu resterà all’Inter, una mossa sorprendente che apre nuovi scenari. Dopo le voci di un addio al Galatasaray, l’azzurro sembra aver trovato una strada per consolidare il suo ruolo e ricostruire i rapporti interni, soprattutto con Lautaro e la tifoseria. La sfida ora è ristabilire l’armonia, un passo fondamentale per il nuovo ciclo nerazzurro. A questo punto, tutto dipenderà dalla capacità di Calhanoglu di dimostrare il proprio valore e di ricucire i rapporti...

Calhanoglu rimarrà all’Inter. Paradossale. Lo scrive il Corriere dello Sport: l’unica squadra realmente interessata pareva fosse il Galatasaray, che però ha aumentato l’offerta per Osimhen e quindi non può spendere 30 milioni per il centrocampista. A questo punto ci sarà da ricucire il rapporto con Lautaro, con la tifoseria, col presidente stesso che lo ha messo alla berlina di fronte alle telecamere dopo la sconfitta ai Mondiali per Club. A meno che non arrivino altre offerte da altre squadre nelle prossime settimane di mercato. Alla fine Calhanoglu resta all’Inter, non andrà al Galatasaray (Corsport). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it