Libia Piantedosi Tornerò presto per rinsaldare collaborazione

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi assicura che l’incidente diplomatico in Libia, sebbene abbia causato l’annullamento di un’importante riunione, non ha coinvolto l’Italia e sarà presto risolto. La visita tornerà a breve per rinsaldare i legami con il paese africano e garantire una collaborazione efficace. Un segnale positivo che sottolinea la volontà di rafforzare i rapporti internazionali, anche di fronte alle difficoltà improvvise.

ROMA (ITALPRESS) – A Bengasi è avvenuto “un corto circuito protocollare che riguardava la composizione delle delegazioni che dovevano incontrarsi. Ma non ha coinvolto l’Italia”, “nessun respingimento ma più concretamente un annullamento della riunione all’ultimo momento”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un’intervista al Corriere della Sera. Alla domanda se stia minimizzando quanto avvenuto in Libia, Piantedosi risponde così: “Al contrario, posso dire che non è un incidente da poco ed è soprattutto una occasione perduta: sarebbe stata la prima volta di una visita in Cirenaica di una delegazione guidata dalla Commissione europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: piantedosi - libia - tornerò - presto

Libia, autorità Bengasi respingono delegazione UE con Piantedosi: “Persone non grate” - La recente interlocuzione tra la Libia e l’UE si è trasformata in un episodio di tensione diplomatica, con le autorità di Bengasi che hanno respinto la delegazione europea guidata da Piantedosi.

La Procura generale della Libia ha emesso un ordine formale di comparizione nei confronti di Osama Najim Almasri, ex alto ufficiale del dispositivo di sicurezza penitenziaria, in relazione alle imputazioni del mandato di arresto della Corte penale internazio Vai su Facebook

Libia, Piantedosi Tornerò presto per rinsaldare collaborazione; Libia, Piantedosi Tornerò presto per rinsaldare collaborazione.