Istat Campania ultima per obiettivi di sviluppo sostenibile | male scuola e lavoro

Secondo il rapporto Sdgs 2025 dell'Istat, Campania e Sicilia sono le regioni più svantaggiate in Italia per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, a causa di alti tassi di abbandono scolastico, bassi livelli di occupazione e deprivazione materiale. Questi indicatori evidenziano criticità che richiedono azioni urgenti per migliorare il futuro di giovani e comunità. In generale emerge una sfida complessa che coinvolge l’intera Penisola, ma è fondamentale intervenire ora per un cambiamento duraturo.

Le " regioni più svantaggiate" rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile sono la Campania e la Sicilia, secondo il rapporto Sdgs 2025 dell' Istat. A pesare è per entrambe in particolare l'elevata quota di giovani che abbandonano il sistema di istruzione e formazione, la bassa intensità di lavoro e la deprivazione materiale, che segnalano criticità anche per Basilicata e Calabria. In generale emerge una polarizzazione tra Centro-nord e Mezzogiorno: nel Nord il 51,2% delle misure mostra valori migliori della media e nel Mezzogiorno il 52,2% risulta in posizione peggiore.

