Maltrattamenti su animali si accanisce sul suo bassotto

Una scena inquietante ha scosso la comunità di Figline Valdarno: un giovane di 30 anni, in preda a un raptus, si è scagliato contro il suo fedele bassotto, maltrattandolo senza pietà. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno denunciato l'uomo per maltrattamenti sugli animali, riaffermando l'importanza di tutelare i nostri amici a quattro zampe e di denunciare ogni atto di crudeltà. La vicenda solleva un tema delicato e urgente, che merita tutta la nostra attenzione.

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Figline Valdarno hanno denunciato un 30 enne del luogo accusato di maltrattamento di animali. Il ragazzo si trovava in casa in compagnia della fidanzata e di un amico, quando, in un momento di escandescenza e senza un motivo apparente, nel. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

