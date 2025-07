Cina | studiosi globali riuniti a Nishan per dialoghi tra civilta’

In un mondo sempre più interconnesso, il Nishan Forum on World Civilizations rappresenta un crocevia di idee e culture provenienti da oltre 70 Paesi. Esperti e studiosi si confrontano sui valori universali e sulle influenze della filosofia confuciana, che da millenni guida il pensiero cinese. Scopri come questi dialoghi aprano nuove prospettive per la comprensione reciproca e la collaborazione globale, dimostrando che le civilta’ sono il ponte verso un futuro condiviso.

Al Nishan Forum on World Civilizations, attualmente in corso, esperti e studiosi di oltre 70 Paesi si riuniscono per i dialoghi tra le civilta’. Cliccate per scoprire come la filosofia confuciana ha influenzato la loro ricerca. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma635046663504662025-07-10cina-studiosi-globali-riuniti-a-nishan-per-dialoghi-tra-civilta Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: studiosi globali riuniti a Nishan per dialoghi tra civilta’

In questa notizia si parla di: studiosi - nishan - dialoghi - civilta

“Dialoghi Digitali” di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine ... - I Dialoghi Digitali, nati da un’idea di Fondazione Leonardo, sono uno spazio di conversazione, approfondimento e riflessione sul presente. Lo riporta huffingtonpost.it

L’omaggio della città a Mario Torelli, tra i più grandi studiosi ... - L’omaggio della città a Mario Torelli, tra i più grandi studiosi della civiltà etrusca Una targa verrà apposta nella sezione del museo anticipata da una conferenza pubblica in programma ... lanazione.it scrive