Supplenze docenti 2025 26 al via la pagina del Ministero | novità la domanda il processo le info utili

Se sei insegnante alla ricerca di opportunità per le supplenze 2025/26, non perdere tempo! Il Ministero dell'Istruzione ha infatti aperto la nuova pagina dedicata, con tutte le novità, le istruzioni e le date fondamentali. La procedura telematica sarà disponibile dal 17 al 30 luglio 2025 sulla piattaforma Polis, offrendo un’occasione imperdibile per presentare la tua domanda. Scopri subito come prepararti al meglio per questa importante fase.

Il Ministero dell'Istruzione ci comunica che è attiva la pagina dedicata alle supplenze 202526. Si ricorda che a partire dalle ore 10:00 del 17 luglio 2025 e fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 sarà attiva sulla piattaforma Polis la procedura telematica per la presentazione dell’Istanza relativa all’Informatizzazione delle Nomine per le Supplenze. L'articolo Supplenze docenti 202526 al via, la pagina del Ministero: novità, la domanda, il processo, le info utili . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - pagina - ministero - docenti

https://snalstaranto.eu/2025/07/08/comunicato-ricorso-carta-docenti-supplenze-brevi/ Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26 al via, la pagina del Ministero: novità, la domanda, il processo, le info utili; Immissioni in ruolo docenti 2025-2026 al via: chi sarà convocato, ordine graduatorie, come si presenta domanda, la tempistica [LO SPECIALE]; CONFERMA DOCENTI DI SOSTEGNO A.S. 2025/2026: FINALMENTE IL MINISTERO EMANA LA NOTA CON ISTRUZIONI UFFICIALI.

Supplenze docenti 2025/26 al via, la pagina del Ministero: novità, la domanda, il processo, le info utili - Si ricorda che a partire dalle ore 10:00 del 17 luglio 2025 e fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 sa ... Si legge su orizzontescuola.it

Supplenze Docenti 2025 2026: domande dal 17 al 30 Luglio, informativa del Ministero ai sindacati - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati della scuola per l'informativa sulle supplenze ai docenti a. ticonsiglio.com scrive