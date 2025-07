BoscodiVino una kermesse enogastronomica alla riscoperta del Made in Italy

immersiva esperienza sensoriale tra natura e sapori autentici, alla scoperta delle eccellenze italiane. BoscodiVino promette un viaggio tra vigne, profumi e tradizioni, celebrando il vero volto del Made in Italy. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e del vino, che unisce cultura, gusto e natura in un contesto unico. Non perderti questa occasione di riscoprire le radici, la qualitĂ e la passione italiane: ti aspettiamo dal 17 al 20 luglio!

Lariano, 10 giugno 2025- Il bosco come esperienza sensoriale ed immersiva unita ad un percorso enogastronomico per la riscoperta del Made in Italy di qualitĂ . Nasce da questo originale binomio la kermesse “BoscodiVino”, giunta alla sua terza edizione che si svolgerĂ dal 17 al 20 luglio 2025 presso la Fonte Ontanese (all’interno del Parco dei Castelli Romani a Lariano). La magia di ritrovarsi all’interno di un polmone verde secolare con una ricca vegetazione, la possibilitĂ di scoprirne i misteri ed i suoni al calar del sole e quella di far assaporare il profumo di vini regionali e nazionali con delle degustazioni guidate, grazie alla presenza di esperti del settore, sarĂ per tutti un viaggio stimolante che regalerĂ Â benefici alla mente, al cuore e al corpo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

