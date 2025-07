Vendita abusiva di bombole di gas la Polizia locale interviene in un locale a Calata Capodichino

La sicurezza prima di tutto: un'operazione della Polizia locale a Calata Capodichino ha smascherato un’attività di vendita abusiva di bombole di gas. Su segnalazione dei cittadini, gli agenti hanno scoperto un locale privo di autorizzazioni e certificazioni di prevenzione incendi, trovando 37 bombole di GPL di varie dimensioni. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale vigilare per garantire la sicurezza pubblica e combattere il mercato nero.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’attività di vendita abusiva di bombole di gas è stata individuata dal personale dell’Unità Operativa Stella della Polizia locale in Calata Capodichino. Su segnalazione dei cittadini gli agenti sono intervenuti presso la sede, che risultava sprovvista sia del titolo abilitativo per la vendita al dettaglio di gas che del previsto certificato di prevenzione incendi. Sono state rinvenute 37 bombole di gpl di varie dimensioni, una contenente Co? e 7 bombole vuote. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per accertare le condizioni di sicurezza delle bombole presenti che, su disposizione del magistrato, sono state affidate al responsabile dell’attività che ha provveduto a trasferirle presso un altro locale regolarmente autorizzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vendita abusiva di bombole di gas, la Polizia locale interviene in un locale a Calata Capodichino

In questa notizia si parla di: locale - vendita - abusiva - bombole

Un tempo icona della movida, oggi locale da futuro incerto: il ‘Meridiana’ è in vendita - Un tempo icona pulsante della movida, oggi il “Meridiana” di Lido di Spina si trova in bilico tra passato e futuro incerto.

Il blitz della Polizia Locale in via delle Repubbliche Marinare a San Giovanni a Teduccio. Sanzionato l'abusivo. Vai su Facebook

Vendita abusiva di bombole di gas: il blitz dopo la segnalazione dei residenti; Eboli, chiusa attività di kebab a S. Cecilia: cucina abusiva e bombole gas non a norma - Salernonotizie.it; Migliaia di bombole gpl sequestrate e depositi irregolari: quattro denunciati.

Jesi, sanzionati due locali e un kebab chiuso per la presenza abusiva ... - Cronaca Jesi, sanzionati due locali e un kebab chiuso per la presenza abusiva di bombole. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cento bottiglie di birra in vendita illegalmente denuncia in stazione - Un'operazione della polizia locale di Voghera in stazione, contro la vendita abusiva di alcolici, ha permesso di sequestrare oltre 100 bottiglie di birra e a denunciare un cittadino straniero. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it