L’ottava edizione del Social Football Summit si sposta a Torino

trasformato in un evento di riferimento globale, unendo innovazione, passione e networking. Quest'anno, Torino sarà la nuova cornice di incontri, idee e progetti che plasmeranno il futuro del calcio e dello sport industry. Non perdere l'opportunità di essere parte di questa grande rivoluzione sportiva!

Il Social Football Summit, evento internazionale dedicato al mondo del calcio e della sport industry, annuncia l’ottava edizione che si svolgerà il 18 e 19 novembre 2025 nella nuova sede dell’ Allianz Stadium di Torino. Per la prima volta il summit lascia Roma, sua sede storica, e approda in Piemonte, in uno degli impianti simbolo della Serie A. Nato come appuntamento per operatori del settore e stakeholder dell’ecosistema calcistico, SFS si è evoluto in un hub internazionale di confronto tra club, leghe, istituzioni, imprese, startup e professionisti. L’edizione 2025 promette un format rinnovato e ancora più immersivo, con un focus su trasformazione digitale, sostenibilità, modelli di business emergenti, fan engagement e sviluppo inclusivo del calcio a ogni livello. 🔗 Leggi su Quifinanza.it