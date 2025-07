Danni da lupo in Piemonte rimborsi per oltre 400mila euro

Nel cuore del Piemonte, le aziende agricole hanno affrontato un anno difficile a causa delle predazioni dei lupi. Per la prima volta, il sostegno arriva sotto forma di rimborsi: oltre 172 richieste sono state accolte, con un totale di più di 400mila euro destinati al risarcimento dei danni. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per tutelare il settore e trovare un equilibrio tra convivenza e tutela della natura. Un segnale di attenzione che lascia sperare in una gestione più efficace del problema.

Saranno tutte soddisfatte le 172 richieste di risarcimento presentate dalle aziende agricole piemontesi che nel 2024 sono rimaste vittime di predazioni da lupo e di cui la Regione ha ammesso la domanda, per un totale di oltre 400mila euro di rimborsi. A darne notizia è l'assessore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

