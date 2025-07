Wimbledon 2025 il programma di oggi 10 luglio | orari e partite

Wimbledon 2025 si avvicina al suo epilogo, con le semifinali che promettono emozioni indimenticabili. Oggi, 10 luglio, il focus sarà sulle straordinarie donne in corsa, tutte alla prima storica finale nei Championships. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis: scopri gli orari e le partite in programma e preparati a vivere un giorno ricco di suspence e sorprese. Inizia ora il conto alla rovescia verso una finale unica nel suo genere!

L’ edizione 2025 di Wimbledon si avvicina ai titoli di coda. Come da tradizione, una volta giunti alle semifinali, il tabellone maschile e quello femminile vengono suddivisi in due giorni diversi di gara. Oggi 10 luglio l’azione si concentrerà sulle donne, in attesa di una finale completamente inedita. Nessuna delle quattro atlete ancora in lotta per il titolo ha infatti mai raggiunto l’ultimo atto dei Championships in carriera. In programma inoltre anche le semifinali del doppio maschile oltre alla finale del misto. Domani 11 luglio sarà la volta delle semifinali maschili: in campo Jannik Sinner contro Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che sfiderà lo statunitense Taylor Friz per la terza finale consecutiva a Londra. 🔗 Leggi su Lettera43.it