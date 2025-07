Inutile fingere che i governi contino ancora qualcosa | il caso Piantedosi in Libia docet

In un’epoca in cui le apparenze governano il palcoscenico politico, è ormai inutile fingere che i governi contino ancora qualcosa. Dal caso Piantedosi in Libia al mistero dell’omicidio Kennedy, l’evidenza dimostra come le decisioni siano spesso dettate da interessi nascosti piuttosto che dalla volontà popolare. Eppure, molti preferiscono ignorare queste verità scomode, continuando a scrivere analisi e talk-show che sembrano più teatrini che strumenti di reale cambiamento.

di Fabio Grasso Lo sappiamo da più di un secolo o giù di lì; e per qualcuno potrebbe essere anche una notizia! Dalla data dell’omicidio Kennedy, in quei di Dallas, sappiamo che i governi nazionali già non contavano e non contano nulla ma, nonostante numerose altre prove evidenti a riguardo, la maggior parte degli attori in campo continuò e continua a fare finta di nulla. Scrivere giornali seri, fare analisi politiche serie, condurre talk-show di approfondimento seri, intervenire a dibattitti mediatici di vitale importanza, sul filo dello scontro dialettico normalmente basato sulla diatriba destrasinistra, repubblicanidemocratici, bianchineri, giustisbagliati: oppio dei popoli, altro che il tifo per il calcio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inutile fingere che i governi contino ancora qualcosa: il caso Piantedosi in Libia docet

In questa notizia si parla di: governi - inutile - fingere - contino

Inutile fingere che i governi contino ancora qualcosa: il caso Piantedosi in Libia docet.

Inutile fingere che i governi contino ancora qualcosa: il caso Piantedosi in Libia docet - "Prendete spunto dal caso Piantedosi e iniziate a fare una seria riflessione su come ripristinare il prestigio di uno Stato di Diritto Nazionale" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

«Inutile tenere i conti a posto per i governi della sinistra» - RomaSaverio Romano, ministro dell Agricoltura, è sicuro che ci siano le condizioni politiche ed economiche per fare la riforma fiscale? Scrive ilgiornale.it