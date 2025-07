Matilde Pavan è bianconera | primo giorno alla Juventus ma il futuro immediato sarà a Como

Matilde Pavan, 232 bianconera, fa il suo debutto ufficiale alla Juventus Women, segnando un nuovo capitolo della sua giovane carriera. Dopo settimane di attese e indiscrezioni, oggi si apre un giorno speciale: il suo primo passo nel mondo bianconero, con uno sguardo già rivolto al futuro a Como. Un ritorno scritto nel destino, pronto a scrivere nuove vittorie e emozioni.

Un nuovo capitolo, una nuova maglia, un ritorno già scritto. Dopo settimane di indiscrezioni e incroci di mercato, è finalmente arrivato il giorno di Matilde Pavan, giovane centrocampista classe 2004 che ha scelto di legarsi alla Juventus Women. L'ufficialità è arrivata nella mattinata di oggi, con le prime immagini del suo arrivo al JMedical poco dopo le nove, il passaggio allo Juventus Creator Lab per i contenuti social e la tappa finale a Vinovo per firmare il contratto che la legherà al club bianconero. Un affare a tre: Juventus, Inter e Roma intrecciano i destini. L'arrivo di Pavan a Torino si inserisce in un'operazione più ampia che ha visto coinvolti anche Inter e Roma, un vero e proprio triangolo di mercato che ha ridisegnato l'asse del centrocampo femminile italiano.

