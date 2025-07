Salus tv n° 27 del 9 luglio 2025

Scopri le ultime novità del settore sanitario con Salus TV n° 27, l'edizione di luglio 2025 che apre uno sguardo approfondito sulle performance regionali, innovazioni in chirurgia e importanti campagne di sensibilizzazione. Un appuntamento imperdibile per essere sempre aggiornati sui progressi che stanno rivoluzionando la salute in Italia. Preparati a immergerti in un mondo di innovazione e cura, perché la salute è il nostro bene più prezioso.

In questo numero: Sanità: performance regionali, Crea incorona il Veneto e la Calabria resta in coda Mici, in 15 anni farmaci biologici hanno cambiato gestione e qualità di vita pazienti Tumori testa-collo, chirurgia sempre più microrobotica sull'asse Roma-Napoli Malattie croniche intestinali per 260mila italiani, torna la campagna 'Voci di pancia' E ancora One Health, evento .

